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رقم الخبر: 266983 تاريخ النشر: تشرين الأول 27, 2019 الوقت: 17:46 الاقسام: عربيات  
قسد توافق على المبادرة الروسية في شمال سوريا

قسد توافق على المبادرة الروسية في شمال سوريا

أصدرت القیادة العامة لـ"قوات سوریا الدیمقراطیة" "قسد"، اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه موافقتها على المبادرة الروسية والتي تفيد بانسحابهم من الحدود مع تركيا.
وقالت في البيان إنه "وبعد المناقشات المكثفة مع روسیا الاتحادیة حول تحفظاتنا السابقة، وافقنا على تطبیق مبادرتھا لوقف العدوان التركي على شمال شرقي سوریا التي جاءت استنادا إلى "اتفاقیة سوتشي" المبرمة في 22 تشرين الاول 2019".
وأضافت "قسد" أن قواتها ستعيد انتشارھا في مواقع جدیدة بعیدة عن الحدود التركیة السوریة، وذلك حقنا للدماء ولتجنیب سكان المنطقة آلة الحرب التركیة.وأكدت أن قوات حرس الحدود التابعة للحكومة المركزیة ستنتشر على طول الحدود السیادیة السوریة مع تركیا.ودعت في بيانها روسیا إلى تنفیذ التزاماتھا وضمان فتح حوار بناء بین الإدارة الذاتیة والحكومة المركزیة في دمشق
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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