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رقم الخبر: 266982 تاريخ النشر: تشرين الأول 27, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: دوليات  
حرائق كاليفورنيا تجبر السلطات الأميركية على إجلاء الآلاف

حرائق كاليفورنيا تجبر السلطات الأميركية على إجلاء الآلاف

أجبرت الحرائق التي اندلعت شمال كاليفورنيا السلطات الأميركية لإصدار أوامر بالإخلاء وتحذيرات لجميع سكان مقاطعة سونوما الممتدة على الساحل.
ودفعت التوقعات بهبوب رياح قوية المسؤولين إلى بدء قطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص في محاولة لمنع وقوع المزيد من الحرائق.
وبدأت شركة باسيفيك غاس آند إلكتريك قطع التيار الكهربائي، السبت، في الساعة 5 مساء عن حوالي 2.35 مليون شخص في 38 مقاطعة.
وتم إصدار أوامر لنحو 90 ألف شخص بإخلاء البلدات القريبة من حريق تبلغ مساحته 104 كيلومتر مربع.
وحذرت هيئة الأرصاد الأميركية من أن سرعة بعض هبات الرياح اليوم الأحد قد تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة أو أكثر في أول سابقة من نوعها.
 كما حذرت وزارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا من أن الرياح قد تؤدي إلى "سلوك غير منتظم للنيران" وترسل الجمر لأميال.
المخاوف من احتمال تسبب هبات الرياح في إسقاط خطوط نقل الكهرباء وإشعال حرائق غابات هائلة، أدى إلى قطع التيار الكهربي مرتين في الأسابيع الأخيرة.
قالت شركة باسيفيك غاس آند إلكتريك إن الموجة الجديدة من قطع التيار الكهربائي ستؤثر على حوالي 940 ألف منزل وشركة في 36 مقاطعة لمدة 48 ساعة أو أكثر.
ولم تكن مدينة سان فرانسيسكو من بين المناطق التي ستعاني من انقطاع التيار الكهربائي خلال فترات الانقطاع التي ستشمل غالبية منطقة خليج سان فرانسيسكو، ريف النبيذ إلى الشمال وسفوح جبال سييرا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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