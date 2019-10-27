  • الأحد ٢٧ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 27, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266981 تاريخ النشر: تشرين الأول 27, 2019 الوقت: 14:43 الاقسام: دوليات  
ترشيح أول امرأة لتكون "رئيسة وزراء" بلجيكا

ترشيح أول امرأة لتكون "رئيسة وزراء" بلجيكا

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال اختيار وزيرة الموازنة صوفي ويلمز لتكون رئيسة وزراء بالوكالة للبلاد، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلجيكا.
ولا يزال يتعين على ويلمز البالغة 44 عاما أن تؤدي اليمين الدستورية امام الملك فيليب.
وقال ميشال الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في ديسمبر، انه ينوي التنحي مع بداية نوفمبر "على أبعد تقدير".
ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر 2018، لم تكُن لدى بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها.
وبقي ميشال رئيسا للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين.
وما زاد الوضع السياسي تعقيداً هو الانتخابات البرلمانية في مايو ونتائجها.
وكتب ميشال على تويتر "تهانينا لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها على الملك لتكون رئيسة وزراء بالوكالة".
وويلمز التي دخلت البرلمان للمرّة الأولى عام 2014 ويُنظر إليها كحليفة لميشال، اختيرت للمنصب من جانب لجنة وزاريّة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 23/1004 sec