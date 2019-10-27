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رقم الخبر: 266979 تاريخ النشر: تشرين الأول 27, 2019 الوقت: 12:31 الاقسام: محليات  
بحضور الرئيس روحاني.. انتهاء اجتماع القمة لحركة عدم الانحياز في باكو

بحضور الرئيس روحاني.. انتهاء اجتماع القمة لحركة عدم الانحياز في باكو

انتهت مساء السبت اعمال اجتماع القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الاذربيجانية باكو.
وفي ختام هذا الاجتماع الذي استمر يومين تم التوقيع على عدد من الوثائق والبيانات من ضمنها البيان المشترك خاصة دعم القضية الفلسطينية.
وتولت جمهورية اذربيجان مع بدء اجتماع القمة رئاسة حركة عدم الانحياز لفترة 3 اعوام حيث تسلمتها من فنزويلا التي تولتها قبل ذلك.
وعقدت القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز يومي الجمعة والسبت في باكو وشارك فيها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني تلبية لدعوة من نظيره الاذربيجاني الهام علييف.
والقى الرئيس روحاني كلمة في القمة اول امس الجمعة استعرض خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية المهمة.
وكان اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الحركة قد عقد قبيل انعقاد القمة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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