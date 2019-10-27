تشهد المدن الإيرانية وخاصة مدينتي مشهد وقم المقدستين اليوم الاحد مراسم خاصة بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص) وسبطه الامام الحسن المجتبى (ع) في الثامن والعشرين من شهر صفر.

وذكرت مصادر محلية في محافظة خراسان الرضوية أن مئات الالاف من الزوار احتشدوا في مدينة مشهد حيث مرقد الامام الرضا (ع) كما ان الالاف توجهوا الى المدينة مشيا على الاقدام وسط مواكب عديدة على الطرق لخدمة الزائرين .

وتتزامن هذه المناسبة مع ذكرى شهادة الامام الرضا (ع) التي تصادف بعد غد الثلاثاء حيث أكد المسؤولون في مدينة مشهد ان المدينة ستشهد حضور 8 ملايين زائر من ايران والبلدان الإسلامية خلال هذه الايام.

وبهذه المناسبة ايضا تشهد مدينة النجف الاشرف بالعراق مراسم خاصة حيث اكتظت المدينة بملايين الزائرين من انحاء العراق وخارجه لتجديد العهد مع صاحب الرسالة ونبي الرحمة عند مرقد الأمام علي (ع).

وبهذه المناسبة نتوجه باحر التعازي الى حفيد الرسول الأمام المنتظر (ع) ومراجع الأمة الإسلامية وجميع المسلمين سائلين الله ان ينصر الاسلام والمسلمين ويرفع كلمة الحق في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها الأمة الإسلامية .