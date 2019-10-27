قالت مصادر في سوريا والعراق يوم الأحد إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أميركية في سوريا مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإدلاء ببيان مهم في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه قال لرويترز في وقت سابق: إن البغدادي استُهدف في عملية أثناء الليل لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بشأن مقتل البغدادي.

وقال أحد المسؤولين الإيرانيين ”أبلغ مسؤولون سوريون إيران بمقل البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان“.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان لرويترز يوم الأحد أن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا بأن زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي قُتل.

وقال أحد المصدرين مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية.

وأكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

وقالت مجلة نيوزويك التي كانت أول من أوردت النبأ إن مسؤولا في الجيش الأمريكي‭‭‭ ‬‬‬أبلغها بأن البغدادي قُتل. وأضافت أن قوات العمليات الخاصة نفذت العملية بعدما حصلت على معلومات استخبارات يُعتد بها.

ترامب يسارع لاستغلال الواقعة

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في وقت متأخر يوم السبت إن ترامب يعتزم الإدلاء ببيان مهم في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن فحوى بيان ترامب.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق ”شيء كبير للغاية حدث للتو“.

ويتعرض ترامب لانتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بسبب قراره سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا مما سمح لتركيا بمهاجمة حلفاء واشنطن الأكراد، في حين اعتبرت السلطات السورية ان على كل من اميركا وتركيا مغادرة الاراضي السورية لانتهاكهما قوانين الامم المتحدة وعدم وجودهما بطريقة شرعية في البلاد.