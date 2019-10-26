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رقم الخبر: 266974 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 20:32 الاقسام: رياضة  
منتخب المصارعة الايراني يفوز بالمركز الثاني في بطولة الجيوش العالمية

منتخب المصارعة الايراني يفوز بالمركز الثاني في بطولة الجيوش العالمية

اعلن رئيس لجنة المصارعة التابعة للقوات المسلحة "العميد محمد شرفي"، فوز منتخب القوات المسلحة الايرانية بالمركز الثاني في فئتي المصارعة الحرة والرومانية ضمن بطولة الجيوش العالمية (العاب سيزم الاولمبية 2019) التي اقيمت في الصين.

وفي تصريح له اليوم السبت على هامش مراسم استقبال اعضاء منتخب المصارعة للقوات المسلحة المشارك في مسابقات سيزم الاولمبية - 2019، اكد العميد شرفي ان هذا الانجاز لا يتعلق بالقوات المسلحة فسحب وانما يعود الى الشعب الايراني اجمع.
وبحسب هذا القائد العسكري الايراني، فقد تقلّد المصارع "محمد حسين محمديان" للوزن 97 كغ الميدالية الذهبية في فئة المصارعة الحرة لبطولة سيزم الاولمبية 2019، فيما حصد زميله "يد الله محبي" للوزن 120 كغ الميدالية الفضية، وايضا "احمد بذري" في وزن الـ 86 كغ برونزية هذه المنافسات.
واضاف العميد شرفي، ان المصارعين "بجمان يشام" للوزن 77 كغ، و"امين ميرزا زادة" في وزن الـ 130 كغ من منتخب القوات المسلحة الايرانية فازا بالميدلية البرونزية لفئة المصارعة الرومانية ضمن منافسات سيزم الاولمبية.
انتهى ** ح ع

 
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