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رقم الخبر: 266973 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 20:29 الاقسام: رياضة  
ذهبيتان وبرونزيتان.. حصاد المنتخب الإيراني في بطولة آسيا للتجديف
في اليوم الأول من النهائيات؛

ذهبيتان وبرونزيتان.. حصاد المنتخب الإيراني في بطولة آسيا للتجديف

فاز المنتخب الإيراني بميداليتين ذهبيتين واثنتين برونزيتين في اليوم الأول من نهائيات بطولة آسيا للتجديف.

وانطلقت نهائيات بطولة آسيا للتجديف اليوم (السبت) في كوريا الجنوبية، وتنافس المنتخب الوطني الإيراني في 6 فروع وفاز بأربع ميداليات، حيث حصل "بهمن نصيري" و"نازنين ملايي" على ميداليتين ذهبيتين، فيما فاز قاربا سيدات إيران بميداليتين برونزيتين في مسابقة القوارب الزوجية.
وفي سباق التجديف للوزن الثقيل فردي رجال، خطف بهمن نصيري الميدالية الذهبية بزمن قدره 7:15,06 من خصميه من أوزبكستان وكوريا الجنوبية.
وفي التجديف الفردي للوزن الخفيف سيدات، حصلت نازنين ملايي على المركز الأول بزمن قدره 8:08,43 وتقلدت الميدالية الذهبية متقدمة على نظيرتيها من كوريا الجنوبية واليابان.
وفي سباق القوارب الزوجية للوزن الخفيف سيدات، فازت "كيميا زارعي" و"زينب نوروزي" بالميدالية البرونزية لتحرزا المركز الآسيوي الثالث بعد نظيراتهن من الصين وكوريا الجنوبية، بزمن قدره 7:40,12.
وفي منافسات القوارب الزوجية للوزن الثقيل سيدات، فازت "هانية خرسند" و"نازنين رحماني" بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في اطار البطولة بزمن قدره 7:46,88 ، فيما فازت منافساتهن من الصين وكوريا الجنوبية بالمركزين الأول والثاني على التوالي.

 
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