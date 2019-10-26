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رقم الخبر: 266972 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 20:26 الاقسام: محليات  
سدانة العتبة الرضوية المقدسة: أهل البيت عليهم السلام منهل وحدة المسلمين

سدانة العتبة الرضوية المقدسة: أهل البيت عليهم السلام منهل وحدة المسلمين

قال سادن الروضة الرضوية المقدسة حجة الإسلام أحمد مروي، "ان الأئمة الأطهار وعترة نبي الاسلام الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مصدر وحدة المسلمين بالعالم".

وفي خطاب له اليوم السبت أمام قوافل الزوار من أهل السنة في الروضة المباركة للإمام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية-شمال شرق)، تابع مروي، ان الأعداء لا يطيقون الإتحاد بين المسلمين؛ مضيفا انهم يعلمون جيدا بأنه إذا ما تكاتف أبناء المجتمع الإسلامي العظيم لن تعود أي قوة بالعالم قادرة على مواجهتم.
وأردف، ان الأعداء في ضيق وعناء من الوحدة الإسلامية وباتوا يسعون بطرق مختلفة إلى انقسام الأمة الاسلامية، واثارة الشكوك والتشاؤم بين المسلمين؛ مؤكدا ان تعزيز الوحدة بين الشيعة والسنة يوجه صفعة شديدة للأعداء.
علما انه زار العتبة الرضوية المقدسة حتى الآن 1200 شخص من أهل السنة من مختلف أنحاء البلاد بالتزامن مع العشرة الأخيرة من شهر صفر الخير هذا العام.

 
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