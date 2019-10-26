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رقم الخبر: 266971 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 20:23 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية يطالب بوضع حد لقتل المدنيين ورفع الحصار عن اليمن
خلال اللقاء مع المتحدث باسم انصار الله؛

وزير الخارجية يطالب بوضع حد لقتل المدنيين ورفع الحصار عن اليمن

اعرب وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" عن اسفه للظروف العصيبة الناجمة عن الحرب المفروضة والحصار الذي يقترب من عامه الخامس على اليمن؛ مطالبا بوضع حد لقتل المدنيين ورفع الحصار عن هذا البلد.

وفي لقائه اليوم السبت المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية "محمد عبد السلام"، اكد ظريف على دعم الجمهورية الاسلامية لوقف اطلاق النار في اليمن واجراء مفاوضات "يمنية – يمنية"؛ مجددا استعداد ايران على ارسال مساعدات انسانية الى هذا البلد.
من جانبه، قدم المتحدث باسم انصار الله تقريرا حول اخر المستجدات والظروف الانسانية الراهنة، فضلا عن الآفاق المستقبلية لتسوية الازمة عبر السبل السياسية في اليمن.
واثنى "عبد السلام"، خلال اللقاء مع ظريف اليوم، عن تقديره لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة للشعب اليمني.

 
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