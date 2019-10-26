واضاف دجسبند، في تصريح له اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الرئاسية للاقتصاد المقاوم بمحافظة خراسان الرضوية (شرق)، ان الوضع الاقتصادي الحالي يشير الى تراجع الازمة وبداية ظروف مستقرة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي في ايران.

واشار دجبسند، الى انه تم خلال صيف العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2019) توفير 840 الف فرصة عمل في ارجاء البلاد؛ مضيفا ان حجم البطالة في محافظة خراسان الرضوية بلغ 3,6 ونسبة المشاركة الاقتصادية بلغت 48 بالمئة؛ بما يشير الى ان الظروف اقتصادية آخذة بالتنامي في البلاد.

وقال وزير الاقتصاد والشؤون المالية، انه رغم الضغوط القصوى والحظر الشامل ضد ايران، فقد بلغ حجم الصادرات الايرانية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي 24,4 مليار دولار؛ مسجلا زيادة بنسبة 17,7 بالمئة من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.