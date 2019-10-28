  • الإثنين ٢٨ صفر ١٤٤١
  • الإثنين , أكتوبر 28, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266969 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 14:29 الاقسام: عربيات  
محققة بالأمم المتحدة: أدلة كثيرة لضلوع ابن سلمان في قتل خاشقجي

محققة بالأمم المتحدة: أدلة كثيرة لضلوع ابن سلمان في قتل خاشقجي

قالت المحققة الأممية، أغنيس كالامارد، إن هناك الكثير من الأدلة التي تكشف عن دور لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، مؤكدة وجود تقاعس من قبل الأمم المتحدة في أداء واجبها تجاه هذه الجريمة.

وقالت المحققة الأممية في تصريحات لها، الجمعة: إن "هناك وقائع كثيرة تشير إلى دور ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) في جريمة قتل خاشقجي".
وأضافت: إن "هناك تقاعساً من الجهات صاحبة القرار في الأمم المتحدة بشأن قتل خاشقجي".
وسبق أن أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي المنفذة خارج نطاق القضاء، في أكثر من مرة بعد انتهائها من التحقيق بشأن اغتيال جمال خاشقجي، أنها كانت "جريمة قتل ارتكبت على مستوى دولة"، وأن محمد بن سلمان أحد المتهمين بالوقوف خلفها.
جدير بالذكر أن خاشقجي، وهو صحفي سعودي يكتب في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد كثيرا السياسة السعودية وخاصة سلوك ولي العهد محمد بن سلمان، قتل في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم.
وبعد مرور عام على الجريمة، اعترف "ابن سلمان" بمسؤوليته عن قتل خاشقجي بصفته "مسؤولاً وقائداً في السعودية، خاصة أنه حدث من جانب مسؤولين سعوديين".
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخليج أونلاين
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/8531 sec