  • السبت ٢٦ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266968 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 14:27 الاقسام: محليات  
السفير الروسي: وجهات النظر بين ايران وروسيا تتقارب باستمرار

السفير الروسي: وجهات النظر بين ايران وروسيا تتقارب باستمرار

اكد السفير الروسي بطهران ليفان جاغاريان بان الروابط البرلمانية تعزز العلاقات الاستراتيجية بين ايران وروسيا، لافتا الى ان وجهات النظر بين البلدين تتقارب يوما بعد يوم.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اعرب جاغاريان عن ارتياحه للعلاقات البرلمانية بين طهران وموسكو قائلا، هنالك الكثير من الزيارات المتبادلة المنتظمة بين برلماني ايران وروسيا في مختلف المستويات فضلا عن اللقاءات المستمرة بين رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيسي الدوما والشيوخ الروسيين.
واشار السفير الروسي الى اللقاء الذي جرى بين لاريجاني ورئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ماتفيينكو على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في صربيا اخيرا واضاف، ان المشاورات بين البلدين تتعزز باستمرار خاصة في المجال البرلماني وان المواقف بين البلدين تتقارب يوما بعد يوم.
ولفت الى دور العلاقات البرلمانية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واضاف، ان العلاقات البرلمانية يمكنها دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المستويات خاصة تنمية العلاقات الاقتصادية والمشاورات السياسية.
وصرح بان تنمية العلاقات البرلمانية تعمل كعامل مساعد لتطوير العلاقات في سائر المجالات وقال، انه بامكان البرلمانين حث حكومتي البلدين على تعزيز المشاورات بينهما.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/1668 sec