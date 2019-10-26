وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اعرب جاغاريان عن ارتياحه للعلاقات البرلمانية بين طهران وموسكو قائلا، هنالك الكثير من الزيارات المتبادلة المنتظمة بين برلماني ايران وروسيا في مختلف المستويات فضلا عن اللقاءات المستمرة بين رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيسي الدوما والشيوخ الروسيين.

واشار السفير الروسي الى اللقاء الذي جرى بين لاريجاني ورئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ماتفيينكو على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في صربيا اخيرا واضاف، ان المشاورات بين البلدين تتعزز باستمرار خاصة في المجال البرلماني وان المواقف بين البلدين تتقارب يوما بعد يوم.

ولفت الى دور العلاقات البرلمانية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واضاف، ان العلاقات البرلمانية يمكنها دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المستويات خاصة تنمية العلاقات الاقتصادية والمشاورات السياسية.

وصرح بان تنمية العلاقات البرلمانية تعمل كعامل مساعد لتطوير العلاقات في سائر المجالات وقال، انه بامكان البرلمانين حث حكومتي البلدين على تعزيز المشاورات بينهما.