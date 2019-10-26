واضاف الدكتور سيد محمد كرمي اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا ان التقنیات الفنیة لإعادة بناء الوجه والفكين اصبحت محلية في ایران، مبینا ان الدول الاوروبية وامريكا هي فقط من تمتلك هذه التقنيات.

واوضح ان الفرق الطبية الايرانية تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال وان اجراء هكذا عمليات جراحية يتم بواسطة فريق عمل وبمشاركة اربعة شركات معرفية تابعة للهلال الاحمر الايراني .

وبين الدكتور كرمي ان هذه العمليات الجراحية ستساعد المصابين بتشوهات وكسور عميقة من استعادة صحتهم والعودة الى ما كانوا علية قبل تعرضهم للاصابة.