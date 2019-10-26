وقالت مسؤولة مكتب شؤون الفاكهة بقسم البستنة بوزارة الزراعة "زهراء جليلي مقدم": هذا العام، سيتم انتاج 900 ألف طن من الرمان من بساتين البلاد.

واضافت: يبلغ متوسط انتاج الرمان السنوي في البلاد مليون طن، وهذا المعدل يختلف مع تغييرات المناخ.

واوضحت ان اهم مراكز انتاج الرمان يتركز في محافظات فارس، اصفهان، خراسان الرضوية والجنوبية، یزد، المركزية، سمنان ولرستان.

واشارت جليلي مقدم الى ان حجم صادرات الرمان العام الماضي بلغ 15 ألف طن بقيمة نحو 16 مليون دولار، وأهم الدول التي تم التصدير اليها هي روسیا، العراق، كوريا الجنوبية، سويسرا، فرنسا والمانیا.

وتابع تقول: ان معدل صادرات البلاد من الرمان يتراوح بين 15 الى 35 ألف طن سنويا، وان ايران باعتبارها واحدة من منتجي الرمان في العالم ، لديها القدرة على تصدير 150 ألف طن في السنة.