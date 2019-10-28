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رقم الخبر: 266965 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 11:44 الاقسام: عربيات  
اليمن.. تحالف العدوان يواصل احتجاز السفن النفطية لأكثر من 72 يوماً

اليمن.. تحالف العدوان يواصل احتجاز السفن النفطية لأكثر من 72 يوماً

أكدت شركة النفط اليمنية، اليوم السبت، أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي يواصل احتجاز السفن النفطية لأكثر من 72 يوما.

وأوضحت الشركة أن قوى العدوان تمنع وصول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المواطنين، مؤكدة أن إجمالي الكميات المحتجزة بلغ (12,910) طن بنزين، (127,714) طن ديزل، بالإضافة إلى سفن الغذاء والغاز المنزلي والمازوت.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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