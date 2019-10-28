اليمن.. تحالف العدوان يواصل احتجاز السفن النفطية لأكثر من 72 يوماً أكدت شركة النفط اليمنية، اليوم السبت، أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي يواصل احتجاز السفن النفطية لأكثر من 72 يوما.