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رقم الخبر: 266964 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 11:42 الاقسام: محليات  
تنمية التعاون بين طهران ومكسيكوسيتي

تنمية التعاون بين طهران ومكسيكوسيتي

قال سفير الجمهورية الاسلامية في المكسيك " محمدتقي حسيني" ان طهران ومكسيكوسيتي وفيما يتعلق بالقضايا العالمية لديهما هواجس و مواقف متقاربة وان التعاون بينهما في المحافل الدولية في تنام مستمر .

واضاف سفير الجمهورية الاسلامية خلال لقائه رئيسة برلمان المكسيك السيدة " لورا انجلیکا روخاس هرناندس" ان طهران ترغب في تنمية العلاقات الودية بين البلدين وكذلك مع جمیع دول امريكا اللاتينية .
واشار حسینی الى مواقف البلدین حیال القضایا الدولیة وقال ان طهران ومكسيكوسيتي فيما يعلق بالقضايا العالمية لديهما هواجس ومواقف متقاربة وان التعاون بينهما في المحافل الدولية في تنام مستمر.
واعرب سفير الجمهورية الاسلامية عن سعادته تشكيل مجموعة الصداقة الايرانية في البرلمان المكسيكي وقال ان تنمية التعاون البرلماني له تاثير مهم في تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
من جانبها اشارت رئيسة البرلمان المكسيكي لورا انجلیکا روخاس هرناندس الى تشكيل مجموعة الصداقة الايرانية في البرلمان معتبرة تشكيلها خطوة مهمة لتنمية العلاقات بين ايران والمكسيك معلنة رغبة بلادها تنمية العلاقلات مع ايران في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

 
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