واضاف "المنظري" اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا حول امكانية تصدير الادوية والمعدات الطبية من ايران الى دول شرق المتوسط: تنتج اكثر من 95 بالمائة من الادوية المستهلكة في ايران داخل البلاد الامر الذي مدعاة للفخر وهناك فرصة لتصدير الادوية من هذا البلد.

وتابع: في زيارتي الى ايران للمشاركة في الاجتماع السادس والستين لوزراء الصحة في منطقة شرق المتوسط اصيب احد زملائنا بالمرض وذهبنا الى المستشفى وتم قياس ضغط دمه وقد اكتشفنا فيما بعد بان شاشة جهاز قياس ضغط الدم المتطورة هي من صنع ايران.

واضاف ان الامكانيات المتاحة في حقل الصحة وصنع الادوية والمعدات الطبية في ايران ترتبط بالصحة والسلامة مؤكدا ان ايران حققت انجازات ملحوظة في هذه المجالات وبامكانها التعاون مع الدول الاخرى.

وحول التعريف بقدرات النظام الصحي الايراني للدول الاخرى قال "المنظري" : بالتاكيد ساقدم قدرات ايران في مجال الصحة لبقية دول المنطقة واقوم بذلك اينما اذهب.