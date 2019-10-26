  • السبت ٢٦ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266962 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 10:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هناك فرصة لتصدير الأدوية من ايران الى دول شرق البحر المتوسط
مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق المتوسط:

هناك فرصة لتصدير الأدوية من ايران الى دول شرق البحر المتوسط

قال مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق المتوسط " أحمد سالم سيف المنظري" هناك فرصة لتصدير الادوية ونقل العلم بين ايران ومنظمة الصحة العالمية تدعم دوما التعاون بين الدول.

واضاف "المنظري" اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا حول امكانية تصدير الادوية والمعدات الطبية من ايران الى دول شرق المتوسط: تنتج اكثر من 95 بالمائة من الادوية المستهلكة  في ايران داخل البلاد الامر الذي مدعاة للفخر وهناك فرصة لتصدير الادوية من هذا البلد.
وتابع: في زيارتي الى ايران للمشاركة في الاجتماع السادس والستين لوزراء الصحة في منطقة شرق المتوسط اصيب احد زملائنا بالمرض وذهبنا الى المستشفى وتم قياس ضغط دمه وقد اكتشفنا فيما بعد بان شاشة جهاز قياس ضغط الدم المتطورة هي من صنع ايران.
واضاف ان الامكانيات المتاحة في حقل الصحة وصنع الادوية والمعدات الطبية في ايران ترتبط بالصحة والسلامة مؤكدا ان ايران حققت انجازات ملحوظة في هذه المجالات وبامكانها التعاون مع الدول الاخرى.
وحول التعريف بقدرات النظام الصحي الايراني للدول الاخرى قال "المنظري" : بالتاكيد ساقدم قدرات ايران في مجال الصحة لبقية دول المنطقة واقوم بذلك اينما اذهب.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0659 sec