وقال كدخدايي في حسابه على تويتر حول دور اميركا في جرائم ديكتاتور العراقي المقبور صدام حسين ضد الشعب الايراني في حرب الثمانينيات من القرن الماضي، "دور اميركا كشريك في جرائم صدام ضد الشعب الايراني لیس خافیاً على أحد، ورغم ذلك فإن كشف وسائل الاعلام الاميركية عن هذا الدور وبوثائق الـ (سي اي ايه)، دليل آخر يؤكد هذه المشاركة، ويمكن الاستناد عليه لمقاضاة أميركا في المحاكم المحلية والدولية."