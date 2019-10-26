  • السبت ٢٦ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266961 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 10:22 الاقسام: محليات  
كدخدايي: دور أميركا في جرائم صدام ضد الشعب الايراني لیس خافیاً على أحد

كدخدايي: دور أميركا في جرائم صدام ضد الشعب الايراني لیس خافیاً على أحد

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "عباس علي كدخدايي" أن دور أميركا في جرائم صدام ضد الشعب الايراني لیس خافیاً على أحد.

وقال كدخدايي في حسابه على تويتر حول دور اميركا في جرائم ديكتاتور العراقي المقبور صدام حسين ضد الشعب الايراني في حرب الثمانينيات من القرن الماضي، "دور اميركا كشريك في جرائم صدام ضد الشعب الايراني لیس خافیاً على أحد، ورغم ذلك فإن كشف وسائل الاعلام الاميركية عن هذا الدور وبوثائق الـ (سي اي ايه)، دليل آخر يؤكد هذه المشاركة، ويمكن الاستناد عليه لمقاضاة أميركا في المحاكم المحلية والدولية."

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0667 sec