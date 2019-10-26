وكانت علي نسب قد فازت في المرحلة الحادية عشرة والاخيرة من منافسات بطولة شباب العالم بالشطرنج تحت 20 عاما على منافستها "بي بي سارا آساوبايوا" لترفع رصيدها الى 9 نقاط.

وحققت مبينا علي نسب 7 انتصارات و 4 تعادلات لتحصد 9 نقاط حلت بها في مركز الوصافة بفارق نصف نقطة عن المتوجة بالبطولة وهي الروسية يولينا شفولفا التي حصدت 9.5 نقطة.