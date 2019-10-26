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رقم الخبر: 266960 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 10:20 الاقسام: رياضة  
لاعبة شطرنج ايرانية تحرز الوصافة في بطولة شباب العالم للشطرنج

لاعبة شطرنج ايرانية تحرز الوصافة في بطولة شباب العالم للشطرنج

احرزت لاعبة الشطرنج الايرانية مبينا علي نسب مركز الوصافة في بطولة شباب العالم التي جرت في الهند.

وكانت علي نسب قد فازت في المرحلة الحادية عشرة والاخيرة من منافسات بطولة شباب العالم بالشطرنج تحت 20 عاما على منافستها "بي بي سارا آساوبايوا" لترفع رصيدها الى 9 نقاط.
وحققت مبينا علي نسب 7 انتصارات و 4 تعادلات لتحصد 9 نقاط حلت بها في مركز الوصافة بفارق نصف نقطة عن المتوجة بالبطولة وهي الروسية يولينا شفولفا التي حصدت 9.5 نقطة.

 
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