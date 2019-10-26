وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) مساء اليوم الجمعة بحضور اكثر من 4 الاف متفرج، من ضمنهم 800 من السيدات، سجل اهداف ايران كل من مهدي جاويد 3 اهداف (13 و 18 و 39) ومهدي كريمي هدفين (10 و 32) وحميد احمدي دزاج (2) وعلي اصغر حسن زادة ( 7) ومحمد طه جلودار (15).

وشاركت في هذه التصفيات 7 فرق قسمت على مجموعتين، ضمت الاولى "اوزبكستان وطاجيكستان وافغانستان والنيبال" فيما ضمت الثانية "ايران وقرغيزيا وتركمنستان".

وكانت ايران قد فازت في مباراتها الاولى على تركمنستان 4-0 .

وتاهلت 5 فرق وهي ايران وقرغيزيا وتركمنستان واوزبكستان وطاجيكستان الى نهائيات بطولة اسيا والتي ستجري في اذار/مارس عام 2020 في تركمنستان.