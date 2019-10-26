  • السبت ٢٦ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266959 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 10:07 الاقسام: رياضة  
كرة الصالة الايرانية تفوز على نظيرتها القرغيزية 8-3
في التصفيات المؤهلة الى نهائيات بطولة آسيا..

كرة الصالة الايرانية تفوز على نظيرتها القرغيزية 8-3

حقق المنتخب الوطني الايراني بكرة الصالة فوزا كبيرا على نظيره القرغيزي 8-3 في التصفيات المؤهلة الى نهائيات بطولة آسيا للعام 2020 .

وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) مساء اليوم الجمعة بحضور اكثر من 4 الاف متفرج، من ضمنهم 800 من السيدات، سجل اهداف ايران كل من مهدي جاويد 3 اهداف (13 و 18 و 39) ومهدي كريمي هدفين (10 و 32) وحميد احمدي دزاج (2) وعلي اصغر حسن زادة ( 7) ومحمد طه جلودار (15).
وشاركت في هذه التصفيات 7 فرق قسمت على مجموعتين، ضمت الاولى "اوزبكستان وطاجيكستان وافغانستان والنيبال" فيما ضمت الثانية "ايران وقرغيزيا وتركمنستان".
وكانت ايران قد فازت في مباراتها الاولى على تركمنستان 4-0 .
وتاهلت 5 فرق وهي ايران وقرغيزيا وتركمنستان واوزبكستان وطاجيكستان الى نهائيات بطولة اسيا والتي ستجري في اذار/مارس عام 2020 في تركمنستان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5130 sec