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رقم الخبر: 266958 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 10:05 الاقسام: رياضة  
يد ايران في المركز الخامس في التصفيات المؤهلة للاولمبياد

يد ايران في المركز الخامس في التصفيات المؤهلة للاولمبياد

حل المنتخب الوطني الايراني بكرة اليد في المركز الخامس في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 ، اثر فوزه على نظيره الكويتي 27-25.

وكانت ايران قد تعادلت مع الكويت في دور المجموعات وفازت على كوريا الجنوبية 28-27 وخسرت امام البحرين 29-26 .
واليوم السبت تخوض البحرين وكوريا الجنوبية مباراة النهائي فيما تخوض قطر والسعودية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، اذ كانت البحرين قد فازت على قطر فيما فازت كوريا الجنوبية على السعودية في مباراتي نصف النهائي.
ويتاهل الفائز في النهائي الى اولمبياد طوكيو 2020 مباشرة فيما يخوض الوصيف ملحقا مع فرق من قارات اخرى من اجل التاهل.
 

 
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