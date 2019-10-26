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رقم الخبر: 266956 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 09:23 الاقسام: محليات  
لاريجاني: قلوب الشعبين الايراني والعراقي متآصرة ومتآلفة مع بعضها
خلال لقائه أعضاء مقر "الأربعين" الشعبي

لاريجاني: قلوب الشعبين الايراني والعراقي متآصرة ومتآلفة مع بعضها

اشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى تاثير مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) في ترسيخ التضامن بين المسلمين، معتبرا قلوب الشعبين الايراني والعراقي بانها متآصرة ومتآلفة مع بعضها بعضا.

وخلال لقائه الجمعة اعضاء مقر "الاربعين" الشعبي من محافظة قم، ثمّن لاريجاني جهودهم في خدمة زوار اربعينية الامام الحسين (ع) وقال، ان جهودكم وخدماتكم للزوار من شانها ان تؤدي الى الوفاق والتعاضد والتآلف بين المسلمين ، وفي الواقع فان اعداء ايران والثورة قلقون من مثل هذه الاجراءات.
واشار الى ان الاميركيين يسعون للمساس بالوفاق الحاصل بين الشعبين الايراني والعراقي ولفت الى الخدمات اللائقة التي يقدمها الشعب العراقي لزوار الاربعين واضاف، ان قلوب الشعبين الايراني والعراقي متآلفة مع بعضها بعضا بما يعد طاقة كبرى ولهذا السبب يسعى الاعداء لاثارة الخلافات بينهما.
واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان ايران وقغت على الدوام الى جانب الشعب العراقي في الظروف الصعبة واضاف، انه خلال احداث الاعوام الاخيرة حيث وجّه داعش ضربات للشعب العراقي قدمت ايران الدعم لهذا الشعب الابي الذي تمكن في ظل توجيهات سماحة آية الله السيد السيستاني ان يؤدي دورا قيما قصم به ظهر داعش، حيث ان كل هذه الامور تشير الى المصير المشترك للشعبين الايراني والعراقي.
واضاف، ان الاعداء يستهدفون التضامن الاسلامي المتبلور خاصة خلال مسيرة الاربعين حيث يسعون لاثارة امور للقضاء على هذه الطاقة العظيمة.
ونوه الى ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يؤكد دوما على زيارة الاربعين كونها تؤدي الى ايجاد التضامن المناسب بين المسلمين خاصة بين الشعبين الايراني والعراقي.

 
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