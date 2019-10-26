  • السبت ٢٦ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266955 تاريخ النشر: تشرين الأول 26, 2019 الوقت: 09:21 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعود إلى طهران في ختام قمة حركة عدم الانحياز

الرئيس روحاني يعود إلى طهران في ختام قمة حركة عدم الانحياز

عاد الرئيس الايراني حسن روحاني الى طهران مساء اليوم الجمعة قادما من العاصمة الاذربيجانية باكو في ختام اجتماع القمة الـ 18 للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى باكو امس الخميس تلبية لدعوة من نظيره الاذربيجاني الهام علييف.
وشارك الرئيس روحاني اليوم الجمعة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز والقى كلمة فيه استعرض خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.
وكان الرئيس الايراني قد التقى نظيره الاذربيجاني الهام علييف يوم امس الخميس للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معه حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.
واجرى الرئيس روحاني اليوم الجمعة محادثات مع رؤساء فنزويلا وكوبا وباكستان ورئيسي وزراء ماليزيا وبنغلاديش والرئيس الجزائري الموقت.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5053 sec