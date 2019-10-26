وخلال لقائه في باكو الجمعة نظيره الكوبي ميغل داياز كانل على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، اشار الرئيس روحاني الى ان ايران وكوبا تدفعان ثمن صمودهما واصرارهما على الاستقلال امام سياسة اميركا المتغطرسة وقال، لاشك ان البلدين سيعبران من هذه المرحلة بتعاونهما مع بعضهما بعضا ولا سبيل امام قوى الاستكبار سوى الاستسلام امام مقاومتنا.

واكد ان ايران تعتبر الشعب الكوبي شعبا مناضلا ومقاوما واضاف، ان ايران وكوبا تدفعان ثمن استقلالهما، فصمود ايران مثال في منطقة الشرق الاوسط ولو لم تكن مقاومتكم لكانت اميركا قد هيمنت ليس على كوبا فقط بل على اميركا اللاتينية كلها ايضا.

