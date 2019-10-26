افريقيا الوسطى تدرس استضافة قاعدة عسكرية روسية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا قوله يوم الجمعة إن بلاده تفكر في استضافة قاعدة عسكرية روسية وتود من موسكو أن تمدها بأسلحة جديدة.

بعد يوم من قمة روسية أفريقية في جنوب روسيا

جاءت تصريحات رئيس أفريقيا الوسطى خلال مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية بعد يوم من قمة روسية أفريقية في جنوب روسيا تهدف إلى تعزيز نفوذ موسكو في القارة السمراء.

الجاسوسة الروسية بوتينا المسجونة في أمريكا تعود إلى بلادها السبت

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية: إن مواطنتها ماريا بوتينا التي سُجنت في الولايات المتحدة في أبريل نيسان بعد اعترافها بالعمالة لروسيا سيُطلق سراحها من سجن أمريكي يوم الجمعة وستعود إلى موسكو يوم السبت.

وأقرت بوتينا بالذنب في ديسمبر كانون الأول العام الماضي بتهمة العمالة لروسيا مما دفع موسكو لاتهام واشنطن بإرغامها على الاعتراف بما وصفته بأنها اتهامات سخيفة.

وكانت القضية مصدر إزعاج في العلاقات المثقلة بالتوترات حول كل شيء بين موسكو وواشنطن ابتداء من سوريا إلى اعتقال بول ويلان، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية. وتحتجز موسكو ويلان بتهمة التجسس، التي ينفيها.

وعوقبت بوتينا، التي اعتقلت في يوليو تموز 2018، بالسجن لمدة 18 شهرا بعد أن أبدت ندمها على التآمر مع مسؤول روسي لاختراق جماعة تدافع عن الحق في حيازة السلاح والتأثير على نشطاء محافظين وجمهوريين أمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم الجمعة إن المرأة، وهي من أصل صربي، ستنقل من السجن الاتحادي في تالاهاسي في فلوريدا إلى ميامي، حيث ستسافر من هناك جوا إلى موسكو.