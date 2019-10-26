اتفقت مصر وإثيوبيا الخميس على" الاستئناف الفوري" لأعمال اللجنة الفنية البحثية المختصة بسد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق وتشكو مصر من أنه سيؤثر على مواردها المائية.

ووفقا لرويترز، قال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي الخميس ”على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد“.

وأضاف أن اللجنة ستسعى إلى ”تجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي“.

وكانت اللجنة قد أخفقت في التوصل إلى اتفاق يرضي البلدين مما تسبب في خلاف دبلوماسي بينهما في الأسابيع القليلة الماضية. وخلال الأسابيع القليلة الماضية قالت القاهرة إن المحادثات الثلاثية التي ضمت مصر وإثيوبيا والسودان استنفدت، وطلبت وساطة خارجية. ونفت إثيوبيا تجمد المحادثات، متهمة مصر بمحاولة عرقلة العملية.

وقالت مصر يوم الثلاثاء إنها تشعر بالصدمة إزاء تصريحات أدلى بها آبي وشدد فيها على أن أي قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء السد وأشار إلى احتمال نشوب حرب بسبب السد قائلا ”إذا كنا سنحارب... فإننا نستطيع نشر ملايين كثيرة (من المقاتلين). لكن الحرب ليست حلا“.

ولم يتضمن البيان الذي أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية عقب لقاء السيسي وأحمد في سوتشي على هامش القمة الأفريقية الروسية يوم الخميس إشارة إلى وساطة في الخلاف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن أحمد أكد للسيسي خلال اجتماعهما أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان بشأن ملف السد ”تم اجتزاؤها خارج سياقها“ وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر.