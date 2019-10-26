أثار اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي جدلا واسعا، خاصة وأن قناة “روسيا اليوم” بثت مقاطع لكلام ابن صالح (لم يبثها التلفزيون الحكومي في الجزائر) والتي كان يستعرض فيها الوضع السياسي في البلاد، الأمر الذي فجر حالة من الغضب والسخط.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد المقاطع التي بثتها القناة الإخبارية الروسية، والتي كان فيها الرئيس المؤقت يتحدث عن الوضع السياسي في الجزائر، مؤكدا أن الذين ما زالوا يخرجون في الحراك هم مجرد عناصر، وأن الوضع متحكم فيه، واللافت للانتباه هي تعابير وجه الرئيس الروسي في الوقت الذي كان فيه ابن صالح يتحدث فيه عن الوضع في بلاده، والتي بدت كأنها مزيج من السخرية والتهكم.

وقد أثار هذا اللقاء ردود فعل عديدة غاضبة، وسط شبه إجماع على أن ما قام به ابن صالح فضيحة، لأنه ما كان عليه أن يخوض في شأن داخلي مع مسؤول دولة أجنبية، خاصة وأن الأمر يتعلق بدولة مثل روسيا لها مصالح في الجزائر، وكانت أيضا أول بلد يلجأ إليه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لما كان يتهاوى تحت ضغط الحراك الشعبي.