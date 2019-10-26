  • السبت ٢٦ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266945 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
الجزائر.. تصريحات الرئيس بن صالح في لقائه مع بوتين تثير الجدل

الجزائر.. تصريحات الرئيس بن صالح في لقائه مع بوتين تثير الجدل

أثار اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي جدلا واسعا، خاصة وأن قناة “روسيا اليوم” بثت مقاطع لكلام ابن صالح (لم يبثها التلفزيون الحكومي في الجزائر) والتي كان يستعرض فيها الوضع السياسي في البلاد، الأمر الذي فجر حالة من الغضب والسخط.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد المقاطع التي بثتها القناة الإخبارية الروسية، والتي كان فيها الرئيس المؤقت يتحدث عن الوضع السياسي في الجزائر، مؤكدا أن الذين ما زالوا يخرجون في الحراك هم مجرد عناصر، وأن الوضع متحكم فيه، واللافت للانتباه هي تعابير وجه الرئيس الروسي في الوقت الذي كان فيه ابن صالح يتحدث فيه عن الوضع في بلاده، والتي بدت كأنها مزيج من السخرية والتهكم.

وقد أثار هذا اللقاء ردود فعل عديدة غاضبة، وسط شبه إجماع على أن ما قام به ابن صالح فضيحة، لأنه ما كان عليه أن يخوض في شأن داخلي مع مسؤول دولة أجنبية، خاصة وأن الأمر يتعلق بدولة مثل روسيا لها مصالح في الجزائر، وكانت أيضا أول بلد يلجأ إليه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لما كان يتهاوى تحت ضغط الحراك الشعبي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0649 sec