شارك الفلسطينيون في قطاع غزة، في فعاليات الجمعة الـ 80 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي حملت شعار "أسرانا -أقصانا. قادمون".

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دعت في بيان صحفي أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات هذه الجمعة على استمرار المسيرات السلمية شرق قطاع غزة؛ "باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية"، داعية جماهير.

وحذرت الهيئة من سوء الأوضاع المعيشية في قطاع غزة؛ جراء استمرار الحصار الصهيوني، مشيرة إلى إن ذلك "يستدعي تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة؛ من أجل إنهاء الحصار، وإلا فإن الانفجار بوجه الاحتلال قادم لا محالة".

وأكد على أن خطورة استمرار التطبيع مع العدو "والذي تصاعد في الشهور الأخيرة على النواحي كافة"، يشكل طعنة غادرة في خاصرة شعبنا وشهداء ثورتنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وشددت على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مجددة دعمها للرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام كطريق لإنجاز المصالحة

وكانت قوات العدو الصهيوني قد اعتدت على المشاركين في الجمعة الماضية من مسيرات العودة ما أسفر عن إصابة 69 فلسطينيا بجراح مختلفة، من بينهم 26 بالرصاص الحي شرق القطاع.

وحيا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم جماهير الشعب الفلسطيني التي شاركت في مسيرات العودة.

وقال برهوم في تصريح صحفي إن "هذا الصمود الأسطوري والإصرار على المشاركة الفاعلة تأكيد أن أهلنا في غزة مصممون على خوض معركتهم مع العدو الصهيوني بكل قوة وإلى أبعد مدى؛ دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم، وكسرا للحصار".

وأضاف إن إطلاق اسم "أسرانا- أقصاها قادمون" على هذه الجمعة يعكس مدى تجذر هذه القضايا في وجدان أبناء شعبنا، ومدى استعدادهم لخوض كل المعارك من أجل هذه القضايا المقدسة، وإنه بعزيمة وإرادة الجماهير الثائرة ومن خلفها المقاومة الباسلة التي استطاعت كسر معادلات العدو قادرة على الوقوف في وجه الاحتلال وانتهاكاته واعتداءاته بحق أسرانا البواسل وأقصانا المبارك، وستبقى هذه القضايا على رأس أولوياتنا، وحافزاً للاستمرار في النضال والمقاومة حتى التحرير.

من جهة اخرى شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اعتقلت ستة مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة، واقتادهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذاته، أصيبت عائلة فلسطينية بالاختناق، مساء الخميس، عقب إطلاق قوات العدو الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بين عشرات الشبان وجنود العدو الذين اقتحموا البلدة.

وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي حملات اعتقال ودهم في مدن الضفة المحتلة، وتعبث بمنازل المواطنين.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري في رام الله في الضفة الغربية، كما أصيب أكثر من 11 فلسطينيًا بالأعيرة المعدنية والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في المنطقة.

وقالت تقارير فلسطينية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرًا، وانتشر الجنود في أزقته، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المنزل بعد أن أَجبروا ساكنيه على إخلائه، كما أخلوا المنازل المجاورة، قبل أن يهدم المنزل المكون من طابقين.

*الولايات المتحدة: مجلس الكنائس الأسقفية يقرر سحب استثماراته من شركات تخدم الاحتلال

إلى ذلك ذكر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الجمعة مصطفى البرغوثي أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من كيان العدو حققت انتصارًا جديدًا بقرار مجلس الكنائس الأسقفية في الولايات المتحدة سحب استثماراته من أية شركات تخدم الاحتلال، بما في ذلك شركات "كاتربيللر" و"موتورولا" و"بنك ديسكونت" الإسرائيلي.

واعتبر البرغوثي في تصريح صحفي أن هذا القرار يأتي مكملاً لقرارات مماثلة اتخذتها الكنائس المشيخية والميتودية واللوثرية الأميركية بالانضمام لحملة مقاطعة الاحتلال والاستثمارات في شركات تتعامل معه.

وأكد البرغوثي أن انعطافًا كبيرًا يحدث في الرأي العام الدولي والأميركي لصالح فلسطين نتيجة انكشاف نظام الفصل العصنري-"الأبرتهايد" والتمييز العنصري الإسرائيلي.

وعبر البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني للقرارات الجريئة التي تتخذها تباعا العديد من الكنائس في الولايات المتحدة رغم محاولات اللوبي الإسرائيلي منع ذلك.