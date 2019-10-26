*الجيش السوري يتصدى لهجوم قوات تركية بريف الحسكة *وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية إلى سوريا *البنتاغون بصدد العودة إلى حقول النفط السورية

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن رفض دمشق لتبرير تركيا "أعمالها العدوانية" على الأراضي السورية تحت أي ذريعة.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إن "مزاعم النظام التركي التي ساقها لتبرير عدوانه على الأراضي السورية تؤكد حالة الانفصام التي يعاني منها".

وأكد المندوب أن سوريا "تدين بأشد العبارات العدوان التركي وترفض رفضا قاطعا محاولة نظام أردوغان تبرير أعماله العدوانية تحت أي ذريعة"، متهما تركيا بـ "إدخال عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وتزويدهم بالسلاح وسرقة نفط سوريا وآثارها وقمحها ومصانعها ومنتجاتها".

وأشار الجعفري إلى أن "العدوان التركي أسفر عن احتلال أراض سورية واستشهاد وإصابة مئات المدنيين ونزوح مئات الآلاف ووقوع أضرار كبيرة بالبنى التحتية".

وأكد الجعفري أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا يقتضي الالتزام التام باحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها من خلال التصدي للتدخلات السياسية والعسكرية والاقتصادية الخارجية في شؤونها.

وأضاف أن "سوريا تطالب بضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب والتعاون التام مع الدولة ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب".

في سياق آخر يعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في 30 تشرين الأول/أكتوبر، دون اي حضور دبلوماسيين اجنبي في القاعة.

ويأتي ذلك لتفادي وقوع مشاكل محتملة بين ممثلي الوفود المختلفة، وسيتم تثبيت علم الأمم المتحدة فقط في القاعة.

من جانبها كشفت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عن وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية معززين بآليات مدرعة إلى سوريا، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.

وقالت وزارة الدفاع: "وصل نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة في جمهورية الشيشان، و20 مركبة مدرعة من طراز Tiger وTyphoon-U إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا لأداء مهام خاصة".

وأضافت: "ستباشر هذه الوحدة في تنفيذ مهمة المساعدة على ضمان سلامة السكان وحفظ القانون والنظام، وتسيير الدوريات، والمساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية".

وتوصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق على مذكرة تفاهم حول سوريا، تنص على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين، ودخول الشرطة العسكرية الروسية مع القوات السورية للمناطق المتاخمة لها مع انسحاب الوحدات الكردية.

وشن الجيش التركي في 9 أكتوبر الجاري عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا لـ"تطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أنها تخطط لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجددا في يد تنظيم داعش.

وقال أحد مسؤولي وزارة الدفاع: "أحد أهم المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة مع شركائنا في الحرب ضد تنظيم داعش هو السيطرة على حقول النفط في شرق سوريا، وهي تعد مصدر عائدات رئيسيا لداعش".

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف هويته، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعها في شمال شرق سوريا بالتنسيق مع شركائها في قوات سوريا الديموقراطية، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددا بيد تنظيم داعش أو جهات أخرى مزعزعة للاستقرار".

وأعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام الخميس أن البنتاغون يعمل على إعداد خطة لمحاربة داعش وحماية المنشآت النفطية في سوريا.

كما أكدت الولايات المتحدة التزامها بضمان أمن واستقرار سوريا، وحذرت من أي تصعيد عسكري في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال المستشار الخاص بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايكل باركين خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الإنساني في سوريا، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ارتفاع عدد الغارات الجوية والقصف في محافظة إدلب مؤخرا، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت "على حافة أكبر كارثة إنسانية يقودها نظام الأسد وحلفاؤه منذ بدء الصراع شمال غربي سوريا".

ميدانياً تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم قوات تابعة للاحتلال التركي ومرتزقته من التكفيريين على قريتي الكوزلية وتل اللبن في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش اشتبكت، الخميس، مع قوات من الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات التكفيرية حاولت الاعتداء على قريتي الكوزلية وتل اللبن في ناحية تل تمر وردتها على أعقابها بعد إيقاع خسائر في صفوف القوات المعتدية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الجماعات التكفيرية واصلت عدوانها على الأراضي السورية واحتلت قرية المناجير في ناحية تل تمر بعد قصفها بالمدفعية وبالأسلحة الثقيلة بالتوازي مع مهاجمة قرى الأسدية وتل ذياب والسفح والجهيمة بريف رأس العين الجنوبي الغربي.

وفي السياق ذاته اندلعت اشتباكات بين مجموعات “قسد” المنحلة وقوات الاحتلال التركي على محور قريتي تل ذياب والأسدية جنوب رأس العين.

وأفادت مصادر محلية في رأس العين بتعرض منازل وممتلكات الأهالي في رأس العين وقراها لعمليات نهب وسلب من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها.

إلى ذلك أصيب مواطنان بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بالرصاص على الأهالي في قرية المشرافة المحتلة بالريف الجنوبي لرأس العين.

هذا وانسحبت القوات الكردية من مواقع عدة في شمال شرق سوريا حدودية مع تركيا.

وكالة "سبوتنيك" نقلت عن قيادي في "قسد" تحفظه على بعض مخرجات الاتفاق التركي الروسي ، مؤكداً أن الجيش السوري انتشر في المناطق الحدودية ويجري العمل على خارطة طريق حول هذا الأمر.

ووفق المسؤول فإن الكرد في قوات سوريا الديمقراطية مستعدون لبحث الانضمام الى الجيش السوري بمجرد تسوية الأزمة في سوريا سياسيا.

*وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان تطبيق اتفاق التسوية في شمال شرق سوريا

من جهة اخرى بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، هاتفيا، تطبيق اتفاق توصل إليه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان بشأن عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية عقب المكالمة الهاتفية أن "الوزيرين بحثا سير عملية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في ختام المباحثات التي جرت بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، يوم 22 أكتوبر في مدينة سوتشي".

واتفق لافروف وتشاووش أوغلو على "مواصلة تنسيق الجهود بغية تحقيق استقرار الوضع في شمال شرق سوريا في أسرع وقت".