نظم عدداً من المتظاهرين مسيرة بالقرب من قصر العدل في بيروت دعماً لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون بالمطالبة بقانون محاسبة الفساد ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية.

وكانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد لاقت بعض الرفض من الشارع، إلاّ أنها قوبلت بترحيب وتأييد كبيرين من قبل القوى السياسية من أجل الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان وتجاوز تردي الأوضاع الاقتصادية.

في السياق علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً "بعد سماع كلمة الرئيس عون، وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق، نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، وإنّ الحل الأفضل يكمن في الإسراع بالتعديل الحكومي والدعوة لاحقاً إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".

بدوره، رأى البطريرك الراعي أن الرئيس عون خاطب اللبنانيين بوضوح وصراحة، ووضع اصبعه على جرح معاناتهم، واصفاً الشعب اللبناني بـ"الحي القادر على التغيير".

كما أثنى على دعوة عون لفتح حوار بنّاء مع المتظاهرين، مبدياً ارتياحه لوعده للشعب اللبناني بمحاربة الفساد، وانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، واستعادة الاموال المنهوبة والمحاسبة، ورفع السرية المصرفية والحصانة عمن يتعاطى الشأن العام واللامركزية الادارية".

من جهته، وصف مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي كلمة الرئيس ميشال عون بأنها باب للخروج من الأزمة الحالية وفق آلية الدولة والقانون والدستور، داعياً إلى "بدء التنفيذ الفوري للورقة الإصلاحية، ومحاسبة الفاسدين والسارقين، وليكن الحراك الشعبي الحضاري مظلّة حماية للقضاء، تجنباً للحصانات الطائفية".

الحزب السوري القومي أشاد أيضاً بمضمون كلمة عون، ورأى أن "الناس أسمعت صوتها، والمطلوب أن تنتظر وتراقب تنفيذ تعهدات والتزامات الحكومة والمسؤولين في الدولة، وهذا هو المسار الطبيعي للأمور، والكل مُطالب بتحصين البلد ضد محاولات بعض الأطراف والجهات ركوب موجة التظاهرات لحرفها عن هدفها الحقيقي".

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي اعتبر عبر حسابه على "تويتر" أن الشعب والرئيس عون التقيا على موقف واحد، مشيراً إلى أن "القناعة مشتركة بأن كسر القيود الطائفية أساس جدي لمحاسبة الفاسدين دون تلطيهم وراء طوائفهم ومذاهبهم".

كما دعا النائب ابراهيم كنعان إلى البناء على رسالة الرئيس للخروج من الأزمة بحلول ترتكز على إرادة الناس وضمان الاستقرار وفق نقل المحاسبة من الشارع الى المؤسسات من خلال دعم التشريعات المقدمة، مشدداً على مراجعة الوضع الحكومي وفق الآليات الدستورية وليس الفوضى، وتلبية الدعوة للحوار لإشراك الشعب بالقرار.

بدوره شدد وزير المهجرين غسان عطالله على ضرورة البناء على كلمة الرئيس عون لأنها أسست للحلول في المرحلة المقبلة خصوصاً تلك المتعلقة بإعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، موضحاً أن ذلك يتم من خلال الأصول الدستورية ودعوة اللبنانيين الى أن يكونوا المراقبين لتنفيذ الاصلاحات.

إلى ذلك حالة الركود في الشارع اللبناني مستمرة على وقع التظاهرات المطلبية التي دخلت أسبوعها الثاني، دون وجود حلول في الأفق للأزمة الراهنة.

ودخلت التظاهرات المطلبيّة في لبنان أسبوعها الثاني على وقع رسالة الرئيس اللبنانيّ ميشال عون ودعوته وفداً من المتظاهرين إلى زيارة القصر الرئاسيّ والاستماع إلى مطالبهم.

وفيما يبدو أن المحتجّين مصرّين على مواصلة حراكهم، يؤكد المشاركون مطالبهم القاضية بتغيير السياسات الاقتصادية ومحاكمة الفاسدين والمسؤولين عن الهندسات المالية التي أوصلت الوضع المالي والاقتصادي إلى حافة الانهيار.

وكان من المقرر أن يتحدث مساء الجمعة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حول الظروف الراهنة في البلاد.

واستمر قطع معظم الطرق الرئيسية وخصوصاً مداخل العاصمة بيروت من قبل المحتجين.

متظاهرون من ساحة رياض الصلح قالوا إن "الإرهاب الاقتصادي الأميركي يحاول الدخول إلى تظاهراتنا واستغلالها، مطالبين بإلغاء الطائفية السياسية".

وإذ أكد المتظاهرون أننا نرفض التفاوض قبل تحقيق مطالبنا، شددوا على أنه "لولا المقاومة والجيش لكان أمير داعش يجلس في السراي الحكومي".

وفي صور، قال متظاهرون في مدينة صور "نحن ضد المصرف المركزي لأن سياسته تتبع السياسة الأميركية التي تؤدي إلى إفقار الشعب".

وكان الرئيس اللبنانيّ ميشال عون أكد أن كل من سرق المال ستتمّ محاسبته بالقضاء، والمهمّ ألا تدافع عنه طائفته بشكل أعمى، وفي كلمة له أشار عون إلى أنه سيمثّل سقف الحماية للقضاء، وشدد على أن أطرافاً عديدين اعتبروا أنهم قادرون على فعل ما يريدون وأن الشعب سيبقى صامتاً.

واعتبر أن الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري هي الخطوة الإصلاحية الأولى لإنقاذ لبنان من شبح الانهيار الاقتصادي.

رئيس الحكومة رحبّ بدعوة عون "لضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".

بموازاة ذلك وبعدما تكررت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المسيئة والمخالفة للقوانين من قبل بعض المعتصمين على الطرق تجاه مواطنين وعسكريين أثناء تنقلاتهم، حذّرت قيادة الجيش اللبناني من الاستمرار في اللجوء إلى الوسائل والتعرّض للحرّيات العامة والشخصيّة، وذكّرت بأنّ حريّة التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، داعية إلى احترام حريّة التنقّل، والكفّ عن القيام بهذه الممارسات.

من جهتها علقت الأمم المتحدة على احتجاجات لبنان، مشيرة إلى أن سلوك قوات الأمن كان متناسبا، إلا في ليلة 19 أكتوبر، عندما وثق مكتب حقوق الإنسان في لبنان أكثر من 100 حالة احتجاز وسوء معاملة.

وأكدت في بيان أنها "تفهم أن معظم المعتقلين أو جميعهم قد أطلق سراحهم منذ ذلك الحين"، مشيرة إلى أن "الحكومة قالت إنها ستواصل توفير الحماية للمتظاهرين السلميين، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المحرضين المحتملين للعنف".

وأكدت الأمم المتحدة أنها "ترصد الأحداث الجارية وتذكر الحكومة بالحقوق غير القابلة للتصرف في التجمع والاحتجاج بحرية وسلمية، والحاجة إلى تقييد استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن".

ويشهد لبنان منذ 9 أيام احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

*مناشدات نقابية لفتح الطرقات تسهيلًا لنقل المواد الغذائية

هذا ومع إصرار بعض المحتجين في أكثر من منطقة في لبنان على قطع الطرق الرئيسة، تتوالى المناشدات من مختلف النقابات للجيش والقوى الأمنية لفتح الطرق وتسهيل مرور البضائع والحاجات الأساسية وتنقل المواطنين وعدم عرقلة الدورة الاقتصادية.

نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات والاستهلاكيات في بيروت وجبل لبنان طالبت في بيان الجيش والقوى الأمنية المعنية فتح الطرق لتأمين وصول المواد الغذائية الضرورية إلى الأسواق، موضحة أن من يعمل على إقفال الطرق إنما يعمد إلى خنق الشعب الفقير ومفاقمة أزمته المعيشية نتيجة الاحتكار وغلاء الأسعار الناتج عن فقدان المواد الإستهلاكية من الأسواق اللبنانية.

*الشيخ دعموش: لإعادة الحياة للبلد عبر فتح الطرقات والتظاهر في الساحات العامة

من جانبه رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن المشاركة الواسعة العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق والفئات في المظاهرات الشعبية تؤكد أن اللبنانيين لم يعد باستطاعتهم تحمّل الأوضاع التي وصل إليها البلد على المستوى الاجتماعي والمعيشي، معتبرا أن من حق الناس التظاهر والاعتصام والتعبير عن جوعهم ومعاناتهم ومطالبهم، لكن ليس من حق أحد إحداث الفوضى في البلد، وإقفال الطرقات وتعطيل حياة الناس، فالتظاهر لا يعني التسيب والفوضى ولا تعطيل الحركة، مؤكدا أن على الجيش والقوى الأمنية فتح الطرقات لأن ترك الأمور سائبة على الطرقات يفتح على المزيد من الفوضى والخراب.

وشدد على ضرورة إعادة الحياة إلى البلد من خلال فتح الطرق والمدارس والجامعات والبنوك من دون المس بالمظاهرات والاعتصامات التي يمكن أن تبقى في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات والتعبير عن المطالب بكل حرية، وقال إن هذا حق من حقوق الناس ليس لأحد أن ينتزعه منهم، وفي الوقت نفسه ليس لأحد الاعتداء على حرية الناس في التنقل والحركة على الاطلاق.