  • السبت ٢٦ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266938 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 19:59 الاقسام: محليات  
لا يحق للطغاة التعليق على حقوق الإنسان في إيران
ممثل إيران في اللجنة الثالثة للأمم المتحدة:

لا يحق للطغاة التعليق على حقوق الإنسان في إيران

صرح ممثل الجمهورية الإسلامية في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "محمد محسني نجاد"، ان التقرير المقدم بشأن (الإنتهاكات المزعومة لـ) حقوق الإنسان ضد إيران، جاء في سياق سياسة الإرهاب الإقتصادي الأميركي التي تمارس ضد الجمهورية الإسلامية؛ مؤكدا انه لا يحق للطغاة التعليق على وضع حقوق الإنسان في إيران.

وخلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء التي تناولت مناقشة التقرير المعني بحقوق الإنسان لجاويد رحمان ضد إيران قال محسني نجاد: إن هذا التقرير وهذه العروض المسرحية المكررة لا علاقة لها بتاتا بمبادئ وقانون حقوق الانسان –بل أنها تقارير مسيّسة- وبمجرد أن تغير إيران مسار علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبمجرد تغيير موقفها من الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال فلسطين، ستختفي هذه التقارير تماما!

وأشار الى الهجمات التي لطالما تطال الشرائح المجتمعية الضعيفة كالمسلمين والمهاجرين في أميركا.

وأكد، إن ما يثير غيظهم ضد الإيرانيين اليوم لا علاقة له بحقوق الإنسان؛ فإنهم مستاؤون اليوم لأنهم لم يعودوا يستطيعون تقرير مستقبلنا على عكس الماضي.

وتابع محسني نجاد: إن العداء الذي يكنه ساسة الولايات المتحدة للشعب الإيراني ينم عن عجزهم عن تعيين من يرغبون فيهم قادة للجمهورية الاسلامية.

وصرح: ان الإيرانيين باتوا يعملون جاهدين على صون حقوق الإنسان أمام التطهير العنصري الناجم عن الإرهاب الإقتصادي الممارس ضدهم من قبل الولايات المتحدة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/8510 sec