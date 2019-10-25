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رقم الخبر: 266936 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:57 الاقسام: اقتصاد  
لاريجاني يدعو لإعفاء المزارعين وحائكي السجاد من ضريبة القيمة المضافة
لدى لقائه رئيس مصلحة الضرائب

لاريجاني يدعو لإعفاء المزارعين وحائكي السجاد من ضريبة القيمة المضافة

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، على ضرورة إستبدال الإيرادات الضريبية بالإيرادات النفطية، داعياً إلى إعفاء المزارعين وحائكي السجاد من ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مصلحة الضرائب أميد علي بارسا، إلتقى برئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني يوم الخميس.

وأكد لاريجاني، خلال اللقاء، على ضرورة إستبدال الإيرادات الضريبية بالإيرادات النفطية بشكل تدريجي، حيث يتم إعداد ميزانية الحكومة على أساس الإيرادات الضريبية.

وفي اشارة إلى أهمية مكننة العمليات الضريبية، لفت لاريجاني الى أن الدول المتطورة اليوم تستخدم الأجهزة الذكية سعياً لإلغاء دور العوامل البشرية. كما أكد على أهمية إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لبعض القطاعات وشرائح المجتمع منها الزارعين وحائكي السجاد.

وشدد لاريجاني على ضرورة إتخاذ إجراءات جادة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي، لافتاً الى أهمية الأنشطة الثقافية والتوعية بالتعاون مع وسائل الإعلام والتلفزيون الى جانب مكننة العمليات الضريبية لتشجيع المواطنين على دفع الضرائب.

 
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