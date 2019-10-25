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رقم الخبر: 266935 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: اقتصاد  
أميركا تستثني حقلاً غازياً إيرانياً-بريطانياً مشتركاً من الحظر

أميركا تستثني حقلاً غازياً إيرانياً-بريطانياً مشتركاً من الحظر

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإعفاء شركة بريطانية تعمل في حقل بحر الشمال للغاز، والذي يعود جزء من أسهمه لشركة النفط الوطنية الإيرانية، من الحظر لمدة عامين.

وأعلنت شركة سريكا للطاقة، الخميس، ان وزارة الخزانة الأمريكية قد مددت لعامين آخرين ترخيص نشاطها في حقل رام الغازي الواقع في بحر الشمال والذي تملك شركة النفط الوطنية الإيرانية خمسين بالمئة منه .

ويسمح الإعفاء الممنوح من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية للشركات الأمريكية العاملة في مجال تقديم خدمات النفط والغاز بالعمل في هذا الحقل المشترك للغاز بين إيران والمملكة المتحدة.

في أكتوبر الماضي، منحت الإدارة الأمريكية شركات البترول البريطانية (BP) وسريكا للطاقة إعفاء لمدة عام واحد للعمل في حقل رام ومددت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الإعفاء حتى 28 شباط فبراير العام 2021.

 
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