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رقم الخبر: 266934 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: اقتصاد  
إستئناف مفاوضات تبادل الطاقة بين إيران وآذربايجان

إستئناف مفاوضات تبادل الطاقة بين إيران وآذربايجان

إلتقى وزير الطاقة الإيراني بوزير الطاقة الآذربايجاني، حيث استأنفا المحادثات بشأن تبادل الطاقة نظراً لتأكيد الرئيسين الايراني والآذري مجدداً على التزامهما بتطوير التعاون في مجال الطاقة.

خلال اجتماعه يوم الخميس مع وزير الطاقة الآذربايجاني، شدد رضا أردكانيان على تسريع البناء المشترك للقدرات الكهرومائية الأخرى في أرس، ومقايضة الغاز بالكهرباء والاستثمار الآذربايجاني في بناء محطة طاقة بقدرة 500 ميغاواط في منطقة آستارا الحدودية.

وكان الاحتفال بالذكرى الخمسين للتعاون المشترك في استغلال نهر أرس الحدودي، من المحاور الأخرى في محادثات الوزيرين. ورافق الرئيس روحاني في زيارته الى باكو لحضور قمة دول عدم الانحياز، وفد يضم وزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي، ووزير الاقتصاد فرهاد دج بسند، ووزير الطاقة رضا أردكانيان.

 

 
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