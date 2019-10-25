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رقم الخبر: 266933 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: اقتصاد  
زيادة صادرات البضائع الإيرانية رغم الحظر

زيادة صادرات البضائع الإيرانية رغم الحظر

قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: ان الحظر الجائر للعدو على إيران قد استهدف التجارة الخارجية؛ لكن على الرغم من ذلك، فقد زادت الصادرات بنسبة 5ر22 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وأضاف حميد رضا زادبوم للصحفيين في كاشان، الخميس، هذه الإحصاءات تظهر جيداً أن عملية التصدير تسير بشكل جيد على الرغم من جميع المشكلات، وتشير بعض الإحصاءات إلى انخفاض بنسبة 10% في قيمة البضائع المصدرة المتعلقة بطريقة حساب الأسعار في الجمارك.

وتم الإعلان سابقاً عن تصدير البضائع غير النفطية من جمارك الجمهورية الإسلامية الايرانية خلال الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام بزنة 70 مليون طن وبقيمة حوالي 20 ملياراً و900 مليون دولار، منها 33 مليون دولار تتعلق بتصدير السجاد والصناعات ذات الصلة من كاشان.

 
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