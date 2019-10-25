إقترح السفير الايطالي في ايران، جوزبه برونة، التعاون من قبل بلاده في مشروع إنشاء مدينة مطارية في مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

وخلال لقائه رئيس بلدية مدينة مشهد الأربعاء الماضي، قال السفير برونة: نأمل بتوفر الفرصة في هذا المجال لنتمكن من إنجاز هذا الأمر رغم وجود الحظر. ووصف السفير الايطالي مدينة مشهد بأنها مدينة تنبض بالحياة والنشاط وذات مكانة من النواحي الدينية والثقافية والاقتصادية وهو ما يعد ميزة لها.

وأكد ضرورة رفع مستوى التواصل بين ايران وايطاليا، وأضاف: إننا نسعى من أجل الارتقاء بالتعاون بين البلدين، وقال: ان تعزيز التعاون الثنائي من شأنه ايجاد المعرفة والتعريف بطاقات مدينة مشهد وتطوير العلاقات الثنائية.