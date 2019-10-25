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رقم الخبر: 266930 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: عربيات  
بغداد.. متظاهرون يلقون القبض على مسلح أطلق النار على رجال الامن

بغداد.. متظاهرون يلقون القبض على مسلح أطلق النار على رجال الامن

أكدت مصادر اعلامية ان المتظاهرين في بغداد القوا القبض على شخص يحمل مسدساً ويطلق النار على قوات مكافحة الشغب قرب جسر الجمهورية في بغداد، بحسب قناة العالم.

وخرجت منذ صباح اليوم الجمعة تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.

كما افاد مصدر امني عراقي في وقت سابق من اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر طعنا بالسكين من الخلف.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن احد المتظاهرين تعرض لطعن بسكين من الخلف ما اسفر عن مقتله في الحال".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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