وقع غواص في معركة صغيرة مع أخطبوط على كاميرته التي يبدو أنها أثارت إعجابه، وقام بجذب الكاميرا من يد الغواص، فقام الغواص بجذبها، واستمر الوضع هكذا حتى استسلم الأخطبوط.

وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، صور الغواص إريك ديميت نفسه بينما يحارب الأخطبوط الذي استحوذ بكل أذرعه على الكاميرا، وأخذ يجذبها بقوة، ناحيته لتفحصها، ولم يتمكن الغواص من تخليص كاميرته إلا بعد أن هز الأخطبوط بقوة حتى ترك الكاميرا.

يبدو أن الكاميرا أثارت فضول الأخطبوط وهو ما دفعه للدفاع عنها ومحاولة السيطرة عليها لتفحصها عن قرب.

كانت الكاميرا مثبتة على حامل ثلاثي ما جعل الأخطبوط قادرا على التحكم بها من خلال أذرعه.