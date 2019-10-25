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رقم الخبر: 266928 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: منوعات  
شاهد.. صانع اصغر سكاكين في العالم

شاهد.. صانع اصغر سكاكين في العالم

يحلم السبعيني التركي «أردوغان غوزل» بدخول موسوعة غينيس، من خلال صنعه سكاكين صغيرة بحجم أقل من سنتمترين.

وقال غوزل (72 عاماً)، للأناضول، إنه بدء مهنته في صناعة السكاكين منذ 24 عاماً في ورشته الصغيرة بولاية سيواس وسط تركيا.

وأشار غوزل إلى أنه يعشق الحرف منذ نعومة أظافره، وأنه بدء حياته العملية بالعمل عند استوديو للتصوير الفوتوغرافي في إسطنبول.

وأضاف أنه قام في 1972 بافتتاح استوديو للتصوير الفوتوغرافي، أطلق عليه اسم «استوديو شيرين»، وفي 1990 بدء بالعمل في بيع الزهور، وأطلق على محله إسم «شيرين» أيضا.

وتابع أنه افتتح لاحقاً محلا لبيع أدوات الزينة بنفس الإسم، حيث بدء الناس يطلقون عليه اسم «شيرين بابا».

وأعرب عن سعادته لإطلاق الناس عليه هذه التسمية.

وحول حلمه في دخول موسوعة غينيس قال غوزل إنه صنع سكاكين بطول سبعة ملم ، ومطواة بطول سنتمترين.

وأضاف أنه حاصل على لقب بطل تركيا في صناعة السكاكين الصغيرة، وهو مرشح لدخول موسوعة غينيس.

وأكد بالقول «لقد صنعت أصغر السكاكين في تركيا، وهدفي ليس الحصول على بطولة ما، بل لفت الانتباه إلى الحرف الجميلة».

وبيّن أنه قدم هدية من سكاكينه الصغيرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإلى عدد من المسؤولين في الدولة التركية.

وأكد أنه سيواصل صناعة السكاكين الصغيرة طالما سمحت له صحته بذلك.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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