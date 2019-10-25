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رقم الخبر: 266927 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: منوعات  
عيد ميلاد أكبر حمار سنا في العالم

عيد ميلاد أكبر حمار سنا في العالم

احتفل أكبر حمار في العالم، يوم الخميس، بعيد ميلاده الـ60، وذلك في مدينة واروكشاير البريطانية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن أنثى الحمار «بابلز» ولدت في العام 1959، وبالرغم من كونه عجوزا للغاية، فإن صاحبها أكد أنها لا تزال شابة من الداخل.

تعيش «بابلز» في مزار شهير يدعى «هوتون أدفنتشر وورلد» منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، وتعتبر أكبر بـ20 عاما من الحمير الأخرى، والتي نادرا ما نستطيع التعرف إلى سنها.

وخطفت أنثى الحمار اللقب من حمار يدعى «سوزي»، لتصبح أكبر حمار في العالم حاليا، وذلك بعد وصولها لسن الـ60.

وكان الحمار «سوزي» قد دخل موسوعة (غينيس)، لكونه أكبر حمار في العالم، في العام 2002، عندما كان عمره 54 عاما.

وصرح مدير المزار الذي تعيش فيه «بابلز» قائلا: بدأت الشيخوخة تظهر عليها، ولكن قلبها لا يزال شابا، وهي هادئة للغاية وغير عنيدة، مقارنة بالحمير الأخرى، كما أنها تحب اهتمام الزائرين بها عندما تلفت نظرهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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