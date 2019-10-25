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رقم الخبر: 266922 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:44 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء يكتشفون سبب عدم امکانیة علاج مرض السرطان

علماء يكتشفون سبب عدم امکانیة علاج مرض السرطان

المعلومات التي تم الحصول عليها ستسمح للباحثين بتطوير عقاقير أكثر فعالية ضد الأورام الخبيثة.

اكتشف باحثون من ألمانيا والمملكة المتحدة سببا يجعل أورام السرطان لا تعالج باستخدام العلاج الكيميائي. وفقا للعلماء، فإن بعض الخلايا السرطانية قادرة على تطوير آلية توقف نشاط  ferroptosis- وهي العملية التي تجعل الخلايا تموت من أكسدة الدهون في الغشاء.

وقد تم الكشف سابقا عن أن جزيء الجلوتاثيون بيركسيديز 4 (GPx4) قادر على عكس عملية ferroptosis، ويعمل كمضاد للأكسدة. طور العلماء عقاقير لمكافحتها، لكن العديد من أنواع الأورام بقيت مقاومة للعلاج الكيميائي.

بفضل البحث الجديد، تم العثور على جزيء آخر له تأثير مماثل - FSP1 يسمح لخلايا السرطان بالبقاء على قيد الحياة حتى في حالة عدم وجود  GPx4، وفقا لتقرير MedicalXpress.

يتطلب عمل FSP1 إنزيمN-merstoyl transferase .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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