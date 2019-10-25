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رقم الخبر: 266921 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:44 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تعرف على وجبة الفطور التي تساعد في إنقاص الوزن

تعرف على وجبة الفطور التي تساعد في إنقاص الوزن

كشفت خبيرة التغذية الأسترالية سيوزي باريل، أن وجبة الفطور التي تساعد في إنقاص الوزن يجب أن تكون غنية بالبروتينات.

وأضافت الخبيرة أن البروتينات تساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم في الصباح، والخيار الأفضل هو تناول البيض المخفوق مع الخضار وسمك السلمون المدخن والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة، بحسب ما نقلته صحيفة (روسيسكايا غازيتا).

وبرأي باريل من المفيد إضافة الأطعمة الغنية بالألياف، مثل النخالة، لوجبة الفطور، كما يجب شرب ما بين 300 إلى 500 ملل من الماء قبل الفطور والشاي الأخضر هو أفضل اختيار للفطور.

وعليك التخلي عن شرب القهوة مع الحليب لأنه يزيد من السعرات الحرارية للمشروب.

في سياق متصل، وجد العلماء الأمريكيون أن الاستهلاك اليومي لكمية صغيرة من المكسرات من أي نوع يمكن أن تقلل من خطر السمنة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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