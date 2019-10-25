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رقم الخبر: 266920 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:44 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحثون يحددون ساعات العمل التي تؤدي إلى الصلع

باحثون يحددون ساعات العمل التي تؤدي إلى الصلع

وجد باحثون من كوريا الجنوبية أن الإرهاق والعمل لأكثر من 52 ساعة في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى الصلع.

وقال الخبراء إن الرجال الذين يعملون لأكثر من 52 ساعة في اليوم هم أكثر عرضة للإصابة بالصلع، وتختلف ساعات العمل المطلوبة من دولة إلى أخرى، لكن العديد من الموظفين يبقون في المكتب لساعات بعد انتهاء الدوام، بحسب ما نقلته صحيفة (ديلي ميل).

وحللت الدراسة بيانات 13 ألف رجل من كوريا الجنوبية اختلفت أعمارهم من 20 إلى 59 عاما، ووفقا للنتائج يمكن أن يسبب الإجهاد الناتج عن العمل الزائد في حدوث تغييرات هرمونية في فروة الرأس وإبطاء نمو بصيلات الشعر. قد يبدأ الجهاز المناعي نفسه في مهاجمة فروة الرأس بسبب الإجهاد.

ذكرت الدراسة أسباب أخرى إلى جانب العمل الزائد، وهي التدخين ودخل الشخص ووضع الخدمة العسكرية، لكن السبب الرئيسي يبقى الإجهاد.

ونصح الخبراء الموظفين للانتباه إلى ساعات العمل حتى لا يصابون بالثعلبة. ويعود هذا الكلام خصيصا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة، عندما تظهر الأعراض الأولى للصلع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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