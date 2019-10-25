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رقم الخبر: 266917 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مخاطر تناول المسكنات لفترة طويلة

مخاطر تناول المسكنات لفترة طويلة

وعلى الرغم من أن مسكّن «أيبوبروفين» يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات، ويعتبر شائع الاستخدام، خاصة بمسمّى «أدفيل»، إلا أن تناول حبة أو أكثر منه يومياً لمدى طويل يؤدي إلى مجموعة من الأعراض والمتاعب، أهمها:

ومن آثار تناول مسكنات «أيبوبروفين» لفترة طويلة: الحموضة، وصعوبة تجلط النزيف، وارتفاع ضغط الدم

* حدوث متاعب للمعدة، نتيجة تأثر الجدار الداخلي لها وللأمعاء بالأحماض التي يحتوي عليها الدواء. فتشعر بألم أسفل البطن، وحموضة، وفي بعض الأحيان قد يحدث نزيف من الأمعاء.

* قد تؤثر الجرعات الكبيرة والمستمر لفترة طويلة من مسكّن «أيبوبروفين» أو «أدفيل» على وظائف الكلى.

* يترتب على تناول جرعات كبيرة من «أيبوبروفين» أو «أدفيل»، أو تناوله لفترة طويلة متاعب للقلب، وتزايد احتمالات النزيف نتيجة صعوبة تجلّط الدم بسبب تركيبة الدواء، مع ارتفاع ضغط الدم.

نصائح:

* إذا كنت تتناول مسكّنات «أيبوبروفين» بسبب التهابات يُنصح بتناوله مع الكركم، وشرب كمية كبيرة من الماء كي يتحقق الهدف سريعاً ولا تطول فترة تعاطي الدواء.

* لا ينبغي للحوامل تناول مسكّنات «أيبوبروفين».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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