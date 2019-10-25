|رقم الخبر: 266912
|تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019
|الوقت: 14:18
|الاقسام: ثقافة وفن
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«اكسدوس» يقتنص جائزة مهرجان «نيواورليانز» الدولي
فاز الفيلم الوثائقي الايراني «اكسدوس» للمخرج بهمن كيا رستمي بجائزة لجنة تحكيم مهرجان «نيواورلئان» الدولي في امريكا.
وكان قد تنافس الفيلم في قسم الافلام الوثائقية للمهرجان مع افلام من شتى انحاء العالم.
واقيم المهرجان بورته الـ30 في ولاية لويزيانا الأمريكة خلال الفترة 16 حتى 22 اكتوبر الجاري.
هذا ويعتبر المهرجان معتبراً لدى أكاديمية الاوسكار مما يفتح فرصة العرض في اوسكار للأفلام الفائزة في فعالياته.
ويروي «اكسدوس» حكاية المغتربين الأفغان في إيران و فرص عودتهم و متابعتهم على الأراضي الإيرانية من قبل المسؤولين.
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