وكشفت وسائل الاعلام الفنية الإيرانية ان فرهادي الفائز بجائزة الأوسكار لعام 2012 ينوي إخراج فيلمه السينمائي الجديد قريباً داخل ايران وبالتحديد في مدينة شيراز التاريخية.

واوضحت هذه الوسائل الاعلامية ان الفيلم التاسع لفرهادي سيكون بمشاركة الممثل بابك كريمي.

ومن أهم إنجازات هذا المخرج هو فوز فيلمه العالمي «انفصال نادر عن سيمين» بعدة بجوائز في المهرجانات الدولية من بينها جائزة الاوسكار لعام 2012 لافضل فيلم اجنبي.

ويروي «انفصال نادر عن سيمين» حكاية عائلة، تنوي الزوجة مغادرة البلاد، بينما يصر الزوج على البقاء في البلاد لوجود والده الذي يعاني من مرض الزهايمر وتعيش ابنتهما حالة من الحيرة في اختيار أحدهما. ويتناول الفيلم من منطلق هذه القصة الهوة بين الطبقة التقليدية التي يمثلها الزوج (بيمان معادي) والطبقة المثقفة والتي تمثلها الزوجة (ليلى حاتمي).

وآخر أعمال فرهادي المعروضة حاليا هو فيلم «الكل يعلم» حيث يعرض في صالات العرض بأوروبا.

فرهادي مواليد عام 1973 بمدينة إصفهان حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة طهران ثم واصل تحصيله العلمي ليحصل على الماجستير في نفس التخصص من جامعة تربية مدرس.

وبدأ ممارسة العمل السينمائي في عام 1987 م بجمعية الشباب السينمائية في اصفهان , وأول حضور سينمائي له كان كتابة سيناريو فيلم «العلو المنخفض" من اخراج ابراهيم حاتمي كيا وذلك في العام 1992م.