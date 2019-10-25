يعرض الفيلم الوثائقي «ظلال بلا شمس» (سایه‌های بي‌خورشید) للمخرج «مهرداد اسكويي» في مشاركته الدولية الأولى بإفتتاحية مهرجان (ايدفا) الوثائقي الدولي بدورته الـ32 بإعتباره أهم فعالية للأفلام الوثائقية.

وأعلن عن قائمة الأفلام المشاركة بالدورة الـ32 من مهرجان ايدفا ليتضح أن الأفلام الإيرانية حظيت بنصيب الأسد بهذه الفعالية الفنية حيث ستعرض عدة أفلام ايرانية بمختلف أقسام هذا المهرجان.

وسيشارك وثائقي «ظلال بلا شمس» أحدث أعمال «مهرداد اسكوئي» ضمن القسم التنافسي للوثائقيات الطويلة وسيكون الفيلم الإفتتاحي للمهرجان.

يروي هذا الوثائقي قصة 5 نساء محكوم عليهن بالسجن عن جريمة المشاركة في قتل أب أو زوج أو أي رجل موجود في العائلة...

وأوضح اسكوئي التفاعل الملحوظ بينهن وفي الفيلم نجد مناجاة رائعة من كل هولاء النساء اللواتي يشرحن ظروف القتل وفي بعض الحالات يفسر دوافعهن للقتل.

ونشهد مشاركة وثائقي «عكس إتجاه عقارب الساعة» (خلاف جهت عقربه‌های ساعت) للمخرج «جلال وفايي» أيضا كممثل عن السينما الإيرانية في القسم التنافسي للوثائقيات النصف طويلة بمهرجان ايدفا، يدور الوثائقي عن صانع ساعات في مدينة همدان تختلف وجهة نظره السياسية عن شبابه و...

وسيصبح السينمائي الإيراني «محسن مخملباف» حكماً بالقسم التنافسي الأصلي للمهرجان كما سيشارك بفيلم «لحظة البراءة» (یك لحظه معصومیت) وهي إنتاج إيراني فرنسي مشترك بقسم «Focus».

وسيعرض أيضا «لأولئك الذين يريدون، الطرق مفتوحة» (براي آنها که مي‌خواهند، راه ها باز است) من إخراج «باولين اولتيتن» إنتاج ايراني روسي هلندي في قسم «آخر أسبوع فني بإمستردام».

كما أعلن سابقا عن 4 أفلام ايرانية أخرى ستشارك وهي «الفقدان»، «الأوتار الممنوعة»، «قصاصات الورق» و«آشو».

وسيعقد مهرجان ايدفا الوثائقي الدولي بدورته الـ32 من تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول بمدينة امستردام في هولندا.