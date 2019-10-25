قال مدير الشؤون الدولية في حرم السيدة معصومة (س) « كمال اردكاني» انه خلال الستة اشهر الاخيرة استضاف حرم السيدة معصومة 53 الفا و600 زائر وسائح اجنبي.

واضاف اردكاني انه خلال النصف الاول من العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس 2019) زار حرم السيدة معصومة 12 الف و600 سائح اجنبي من 80 دولة منها ايطاليا واسبانيا والمانيا وهولندا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وسوريا والصين والبرتغال والنمسا.

واوضح ان نسبة الرجال كانت 43 بالمائة والنساء 57 بالمائة بزيادة قدرها 45 بالمائة و 55 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال انه خلال هذه الفترة استضاف حرم السيدة معصومة عليها السلام 41 الف زائر من العراق وباكستان وجمهورية اذربيجان .