  • الجمعة ٢٥ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266909 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 14:14 الاقسام: ثقافة وفن  
53 الفا و600 سائح اجنبي يزورون حرم السيدة معصومة (س) بقم

53 الفا و600 سائح اجنبي يزورون حرم السيدة معصومة (س) بقم

قال مدير الشؤون الدولية في حرم السيدة معصومة (س) « كمال اردكاني» انه خلال الستة اشهر الاخيرة استضاف حرم السيدة معصومة 53 الفا و600 زائر وسائح اجنبي.

واضاف اردكاني انه خلال النصف الاول من العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس 2019) زار حرم السيدة معصومة 12 الف و600 سائح اجنبي من 80 دولة منها ايطاليا واسبانيا والمانيا وهولندا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وسوريا والصين والبرتغال والنمسا.

واوضح ان نسبة الرجال كانت 43 بالمائة والنساء 57 بالمائة بزيادة قدرها 45 بالمائة و 55 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال انه خلال هذه الفترة استضاف حرم السيدة معصومة عليها السلام 41 الف زائر من العراق وباكستان وجمهورية اذربيجان .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/3733 sec