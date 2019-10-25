إفتتح في جامعة تشرين بمدينة اللاذقية السورية معرض الفن الإيراني الذي تقيمه المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق، وضم المعرض لوحات فنية لأهم المعالم الأثرية والسياحية في إيران، إضافة إلى أعمال يدوية من أوان خزفية ومزهريات ولوحات تزئينية ومشغولات نحاسية.

وبحضور رسمي وشعبي كبيرين افتتح مهرجان الفن الإيراني في جامعة تشرين في اللاذقية حيث توزعت المعروضات الإيرانية المختلفة في كل أرجاء المعرض وسط ترحيب سوري للمعروضات الإيرانية المتميزة والتي تشبه العلاقات بين سوريا وإيران.

الخزف المزين بأجمل الصور والنحاسيات الجميلة والموزاييك واللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية نقلت الحضور إلى إيران في وقت يمتد بامتداد زمن زيارة المعرض.

وفضلا عن كونهما حلفاء في وجه الإرهاب فإن سوريا وإيران حلفاء في صنع الثقافة، ومن معرض الفن الإيراني ستكون انطلاقة جديدة بهدف توسيع العلاقات الثقافية وفتح آفاق معرفية أوسع للعلاقات مابين البلدين.